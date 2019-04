Inter, tifosi Curva Nord: "via Icardi"

- La Curva Nord dell'Inter chiede al club l'allontanamento di Mauro Icardi dalla squadra nerazzurra.

E' quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito degli ultras: ''Avanti con gli interisti, Icardi vattene''.

''Invitiamo la società Inter - continua il comunicato - a prendere al più presto i necessari provvedimenti per allontanarlo da un gruppo che non pare minimamente intenzionato a condividere con lui il percorso immediato e futuro della squadra anche a rischio di compromettere il finale di stagione''.