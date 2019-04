Gattuso non fa drammi: 'Il Milan è vivo'

"Veniamo da due risultati negativi ma il gruppo è vivo. Siamo vivi, non siamo morti e mi fa ben sperare. La squadra ce la sta mettendo tutta". Così Rino Gattuso sul momento del suo Milan, reduce dai ko con Inter e Samp. "La ricetta per ripartire? Vincere le partite - ha detto il tecnico alla vigilia del match con l'Udinese - Qualcuno mi può prendere per pazzo, ma da parte mia non c'è grande preoccupazione. Non abbiamo un problema fisico, stiamo creando tanto, ma dobbiamo essere più bravi a cominciare meglio le partite".



"Non andiamo a Milano a fare una gita". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Igor Tudor presentando la trasferta in casa Milan. "Non andiamo a San Siro a guardare lo stadio - ha rimarcato il concetto -. Andremo a Milano con gli 11 migliori che abbiamo in questo momento, per fare al meglio la nostra partita". Tudor è costretto a fare i conti con le assenze per infortuni e squalifiche - quelle di Stryger Larsen e Sandro - cui si aggiunge il punto interrogativo di Ekong. "Ha qualche problemino, oggi non si è allenato". Ritrova, invece, Teodorczyk, "sarà in panchina" e Samir, "sono già due settimane che si allena con la squadra, si è allenato bene, ha fatto tutti gli allenamenti, è uno dei pezzi fondamentali che è mancato. Una parte di gara la giocherà sicuro".