Tronchetti, un delitto demolire San Siro

Demolire San Siro sarebbe "un delitto". E' la decisa opinione di Marco Tronchetti Provera sul possibile abbattimento dello storico impianto milanese. "E' uno stadio meraviglioso - evidenzia il numero uno di Pirelli, a margine dell'evento 'Il Foglio a San Siro' - e un simbolo di Milano, qua si vedono le partite come in altri posti al mondo.

Se vogliono, possono fare due stadi di proprietà ma serve fare sopravvivere San Siro. Io lascio ai club le decisioni ma da sportivo mi dispiacerebbe molto".

Salvini: 'San Siro nel cuore ma aspetto lo stadio nuovo' - Al ministro dell'Interno Matteo Salvini "interessa avere uno stadio bello, sicuro, nuovo, in una zona che viva sette giorni su sette". Lo ha detto a Milano dopo l'incontro con il prefetto Renato Saccone. "Poi - ha aggiunto - da milanese e da milanista San Siro ce l'ho nel cuore, però sono molto oggettivo, razionale e concreto, mi interessa che le famiglie possano andare allo stadio in totale sicurezza, quindi conto che le società facciano bene e facciano in fretta". Non esclude uno stadio nuovo? "No, aspetto uno stadio nuovo", ha risposto.

Scaroni, non escludo di andare via da San Siro - ''Non escludo di andare via da San Siro, l'esigenza di fare una cosa ben fatta è assoluta. Se la disputa ideologica su San Siro portasse alla conclusione che non possiamo toccare nulla su questo impianto, noi ce ne andiamo''. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervendo durante l'evento ''Il Foglio a San Siro'' sul tema stadio.