Real Madrid torna alla carica per Pjanic

Zinedine Zidane, da poco tornato sulla panchina del Real Madrid, insiste: uno degli obiettivi dell'allenatore francese resta Miralem Pjanic, regista bosniaco della Juventus. Secondo i quotidiani spagnoli, il giocatore già nell'estate dell'anno scorso era stato seguito con un certo interesse dagli emissari spagnoli. Pjanic, in cambio di qualche rinforzo di livello, potrebbe essere sacrificato e il Real Madrid - scrivono in Spagna - sarebbe felice di accoglierlo per riordinare il centrocampo. Anche perché, non escluso che uno - fra Modric, Casemiro e Tony Kroos - potrebbe trasferirsi in un altro club.