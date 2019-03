Rakitic verso il rinnovo col Barcellona

Dopo Luka Modric, a lungo inseguito nell'estate dell'anno scorso, l'Inter adesso rischia di veder sfumare anche il possibile arrivo di Ivan Rakitic, con il quale era in trattativa. I media spagnoli, infatti, sostengono che il centrocampista croato rinnoverà con il Barcellona, sua attuale squadra. Il club blaugrana, a breve, sottoporrà al giocatore un'offerta ufficiale per il prolungamento fino al 2021. Una brutta notizia per Beppe Marotta e gli emissari della società nerazzurra, che puntano a rinforzare il centrocampo con elementi di assoluto livello mondiale.