De Laurentiis, vorrei Ancelotti a vita

"A vita sulla panchina del Napoli". Intervenendo ad Amsterdam all'Assemblea generale dell'ECA, l'Associazione dei club europei, il presidente del Napoli - parlando a Sky Sport - ha parlato del futuro di Carlo Ancelotti."Lo vorrei qui a vita, come Ferguson a Manchester", le parole del patron del Napoli. "Se ho preso un allenatore che ama la città, il nostro centro sportivo e ha detto di voler rimanere anche otto anni - ha detto De Laurentiis - allora lo voglio qui a vita". Un'idea che ha una precisa fonte d'ispirazione: l'esperienza di Alex Ferguson sulla panchina del Manchester United, durata ben 27 anni, dal 1986 al 2013. "Sono sulla linea di Ferguson - ha ammesso De Laurentiis -: per me l'allenatore deve essere il punto di riferimento della società. La rappresenta in toto. Oltre alla conduzione societaria, c'è anche la conduzione sportiva, che è fondamentale e centrale per una società di calcio".