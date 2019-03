Casillas, col Porto fino a 40 anni

Iker Casillas difenderà la porta del Porto fino a 40 anni. L'ex n.1 del Real Madrid, in Portogallo dal 2015, ha rinnovato il contratto, in scadenza a giugno, per altre due stagioni, fino al 2021, quando avrà 40 anni.

L'ufficialità è arrivata direttamente dal club portoghese.

"Per me è un giorno speciale perché qui mi sento a casa. I portieri possono allungare la loro carriera e il mio impegno è essere sempre al 100%. Non è facile scommettere su qualcuno a 38 anni ma la mia idea è di chiudere la carriera qui". Con il Porto Casillas ha giocato 149 partite, vincendo un campionato e una supercoppa nazionale.