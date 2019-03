Georgina a CR7 'mondo del calcio è tuo'

"Questo 3-0 non te lo ruba nessuno. Te lo meriti, non per i 3 gol di questa notte. Te lo meriti per la tua dedizione, per quello che raggiungi nel club dove vai".

Calcio e amore si intrecciano nel post su Instagram di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, dopo la tripletta di CR7 che ha completato la rimonta della Juventus ai danni dell'Atletico Madrid. "Sei un trascinatore - scrive - per i tuoi compagni, per il tuo allenatore e per tutti coloro che ti ammirano e ti appoggiano ogni giorno. Il karma esiste. Dio lo sa, Dio te lo ha dato, perché il mondo del calcio è tuo. Ti amiamo. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina".

Una serata indimenticabile quella vissuta ieri sera dalla famiglia Ronaldo: dopo il terzo gol realizzato da Cristiano, il rigore che è valso il passaggio del turno, la compagna del fuoriclasse portoghese è scoppiata in lacrime, travolta dalle emozioni e dall'amore per il suo compagno di vita.