Azzurri: venerdì i convocati di Mancini

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Riparte il cammino degli azzurri nelle qualificazioni a Euro 2020. Venerdì prossimo il ct Roberto Mancini renderà nomi i nomi dei calciatori convocati per il doppio impegno con la Finlandia e il Liechtenstein, il primo in programma sabato 23 allo stadio 'Friuli' di Udine, il secondo al 'Tardini' di Parma martedì 26.

Gli azzurri si raduneranno lunedì mattina e nel pomeriggio alle 16.30 inizieranno gli allenamenti presso il Centro Federale di Coverciano, dove l'Italia resterà fino a venerdì 22, giorno della partenza per Udine.