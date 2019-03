Herrera a un passo dall'Atletico Madrid

Hector Herrera, il centrocampista messicano del Porto, è a un passo dall'Atletico di Madrid. Lo scrive lo spagnolo 'AS' ricordando che il 28enne centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e che ha recentemente respinto l'offerta di rinnovo offertagli dal club portoghese. Su Herrera radiomercato aveva parlato nei mesi scorsi anche dell'interessamento di Inter, Arsenal e Roma, ma le fonti interpellate dal quotidiano spagnolo assicurano che l'accordo con i colchoneros è a un passo ed Herrera potrebbe firmare per tre o quattro stagioni.