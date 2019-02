Icardi su Instagram: "Freedom"

Un primo piano, mentre era a San Siro per assistere alle partite dei compagni dell'Inter, e un messaggio: "Freedom", come scritto sul proprio cappellino. È il nuovo post enigmatico di Mauro Icardi, che torna a parlare sui social dopo qualche giorno di silenzio. L'argentino, che continua a fare fisioterapia, non sarà a disposizione per la partita di venerdì a Cagliari e sarà la quinta sfida per l'Inter senza Icardi in campo.