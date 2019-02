Zaniolo il nuovo idolo e la mamma è una social star FOTO

A soli 19 anni, Nicolò Zaniolo è il nuovo idolo dei tifosi della Roma e la doppietta in Champions contro il Porto ne è la conferma. "Sono felicissimo, non ho parole, è una serata memorabile che non scorderò mai nella mia vita'' ha detto a fine gara il giovane gioiello giallorosso. Zaniolo vanta già un record: la sua doppietta lo celebra come il giocatore italiano più giovane a segnare due gol nella storia della Champions e della Coppa dei Campioni. ''Ora - aggiunge il 19enne - ci sarà il ritorno non dobbiamo mollare e dobbiamo passare il turno. Ho corso tanto, ma sono felice di farlo per questa squadra. Far gol oggi è stata una emozione unica e spero di farne tanti altri sotto questa curva''.

"Ecco chi e' il bambino prodigio che dopo la notte di Roma-Porto ha il mondo ai suoi piedi". C'e' un po' di enfasi, ma sicuramente tanta sorpresa anche nelle parole dell'Uefa alla "scoperta" di Niccolò Zaniolo. I primi gol in Champions del giovane talento del calcio italiano lo avevano già incoronato, secondo il sito della confederazione europea, come "l'eroe di Roma".Ora il sito dell'Uefa "incontra" Zaniolo, dandogli del predestinato. Le parole di Mancini che lo ha convocato, quelle di Vecchi che lo ha allenato all'Inter, e le frasi dello stesso giocatore. "Il mio idolo è Kakà, voglio diventare come lui".

''Zaniolo diventerà un campione, non solo secondo me ma secondo tutti. Ha una esuberanza fisica incredibile per la sua età''. Parola di Daniele de Rossi che non nasconde la sua amarezza per il gol di Lopez per il 2-1 a rovinare a la festa dell'Olimpico. ''Siamo stati uniti e compatti questa volta a differenza di altre volte - aggiunge il capitano giallorosso a Sky dopo la vittoria all'Olimpico sul Porto negli ottavi di Champions League - ma prendere gol così su una palla svirgolata è un vero peccato''.

Sui Social Network, intanto, la madre di Zaniolo, Francesca Costa, è una star grazie ai suoi selfie e alla sua bellezza.