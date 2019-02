Champions: Buffon è fra i più anziani

Il torneo ancora non è riuscito a vincerlo nel corso della sua lunghissima carriera, però Gigi Buffon da ieri è nella storia della Champions. Nella sfida chiusa senza subire gol a Old Trafford, ieri sera contro il Manchester United, il portiere italiano ha collezionato la presenza numero 121 in Champions, ma soprattutto è diventato uno dei calciatori più anziani a giocare una partita in questa competizione. Buffon esordì in Champions il 17 settembre 1997, quando ancora il compagno del PSG Kylian Mbappé non era nemmeno nato. Prima dell'ex estremo difensore azzurro, altri tre colleghi di ruolo avevano collezionato presenze in Champions a 41 anni: Marco Pallotta, ex Parma e Lazio; Mark Schwarzer, ex Chelsea e Leicester; Oleksandr Shovkovski, storico portiere della Dinamo Kiev.