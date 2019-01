Coppa del Re: Barcellona-Siviglia 6-1

Barcellona travolgente nel ritorno dei quarti di finale di Coppa del Re contro il Siviglia. Al Camp Nou finisce 6-1, un risultato che permette ai blaugrana di qualificarsi per le semifinali dopo il 2-0 degli andalusi al'andata una settimana fa. Le reti di Coutinho (doppietta), Rakitic, Sergi Roberto, Suarez e Messi. Di Arana la rete degli ospiti. Banega ha sbagliato un rigore per gli ospiti al 27' pt, sul risultato di 1-0.

Dopo il Valencia, qualificatosi ieri, promosso in semifinale anche il Betis Siviglia che ha superato èer 3-1 l'Espanyol (dopo i tempi supplementari. La quarta semifinalista uscirà domani dall'ultimo quarto tra Girona e Real Madrid (andata 4-1 per i blancos).