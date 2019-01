L'Equipe, fatta per Balotelli all'OM

E' stato definito l'accordo per il passaggio di Mario Balotelli dal Nizza al Marsiglia. Lo scrivono France Football e L'Equipe sulle edizioni on line, sostenendo che la firma su un contratto valido fino a giugno è arrivata dopo un paio di giorni di trattative e che domattina l'attaccante italiano sosterrà le visite mediche all'Olympique L'OM guidato da Rudi Garcia conta di poter schierare il nuovo arrivo già venerdì prossimo in campionato contro il Lille.