David Luiz verso il Benfica

Il rapporto fra David Luiz e il Chelsea sembra destinato a concludersi. Il difensore centrale brasiliano, in scadenza a giugno con il club 'Blues', non rinnoverà: per lui si prospetta un ritorno al Benfica. Sulla soglia delle 32 primavere, David Luiz ha sempre dichiarato di voler rimanere a Londra, ma alle sue condizioni. "Amo questi colori e vorrei rimanere", le parole del brasiliano, al quale sarebbe stato proposto un contratto fino al 2020. David Luiz, invece, punta a un triennale, ma difficilmente il Chelsea glielo accorderà, dal momento che la politica del club di Stamford Bridge prevede un trattamento diverso per gli Over 30. Il Benfica è pronto a riaccoglierlo a Lisbona da grande ex perno della difesa.