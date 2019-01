Anche il Real Madrid in fila per Piatek

Il Real Madrid sta cercando un numero 9 e nel casting è entrato anche il polacco del Genoa, Krzysztof Piatek, protagonista di un eccellente avvio di stagione in Serie A. Lo scarso feeling con il gol della squadra (appena 28 dopo 19 giornate di campionato), l'età di Karim Benzema (ha da poco compito 31 anni) e la partenza di Cristiano Ronaldo hanno convinto la dirigenza merengue a cercare un nuovo centravanti. Oltre al 'solito' Kane del Tottenham, che comunque costerebbe un occhio, Florentino Perez ha cominciato a sondare anche piste alternative e l'attaccante polacco è un profilo che risponde all'identikit cercato per età (è un classe '95) e fiuto del gol (13 in 19 partite col Genoa, solo in campionato). Il polacco ha un contratto fino al 2022 e un valore di mercato di 15 milioni destinato a crescere visto l'interesse di tanti altri club, in Italia e fuori (anche l'Atlético Madrid e il Borussia Dortmund).