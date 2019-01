Roma: stop Nzonzi, lussazione dito piede

Turno di riposo forzato all'orizzonte per Steven Nzonzi. Il centrocampista della Roma nel corso dell'allenamento di ieri a Trigoria ha riportato la lussazione del quarto dito del piede sinistro. Il problema fisico accusato dal francese, anche se non grave, dovrebbe portarlo al forfait in occasione della sfida con l'Entella in programma all'Olimpico lunedì sera e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.