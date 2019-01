Mertens, possiamo vincere Europa League

"Sono sicuro che possiamo vincere l'Europa League. Siamo stati sfortunati in Champions League, abbiamo perso solo col Liverpool in un girone con due candidate alla vittoria finale. Ma abbiamo fatto ottime partite, anche senza superare il turno". Lo ha detto l'attaccante del Napoli Dries Mertens in un'intervista a Radio Kiss Kiss. Il belga ha parlato anche dell'obiettivo scudetto: "Noi vogliamo continuare - ha detto - a stare dietro alla Juve. Ci abbiamo provato anche l'anno scorso. C'è anche uno scontro diretto. Non si sa mai, la Juventus può perdere punti e fiducia e noi dobbiamo essere qui".