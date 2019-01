Icardi multato per il rientro in ritardo

Multa per il capitano dell'Inter Mauro Icardi dopo il rientro in ritardo in Italia, ma nessun caso per il club nerazzurro. L'attaccante interista, che ieri non ha partecipato alla prima seduta a causa della cancellazione di un volo al ritorno dall'Argentina, oggi si è presentato regolarmente ad Appiano Gentile per allenarsi insieme ai compagni. Icardi pagherà una piccola multa come previsto dal regolamento interno della squadra, ma nessun problema con la società, che già ieri era stata avvisata del problema con il volo e del ritardo non dipendente dal giocatore.