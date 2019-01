Francia: Thuram jr. elimina il PSG

Clamoroso tracollo interno, con tanto di eliminazione dal torneo, per il Paris Saint-Germain. Nei quarti di finale della Coppa di Lega francese, la squadra guidata da tedesco Tuchel è stata sconfitta nel Parco dei Principi dal Guincamp per 2-1. Eppure, i parigini erano passati in vantaggio al 17' del secondo tempo con Neymar; il pari è arrivato al 36', sempre della ripresa, su rigore trasformato da N'Gbakoto. Sempre su penalty, ma al 45', Marcus Thuram - figlio di Lilian, che giocò in Italia con Parma e Juve - ha regalato il successo ai 'suoi'. Un'eliminazione che fa rumore in casa PSG, soprattutto dopo che nei giorni scorsi Tuchel si era lamentato per il mancato arrivo di rinforzi. Negli altri due quarti odierni vittoria ai rigori (9-8) del Monaco sul Rennes e del Bordeaux (1-0) sul Le Havre.