Fa Cup: Wolverhampton elimina Liverpool

Un Liverpool in formazione rimaneggiata, con tre adolescenti al loro debutto nel calcio che conta, è stato battuto 2-1 dal Wolverhampton nel terzo turno di FA Cup. Sigillo della partita un tiro da 30 metri di Ruben Neves che ha decretato l'eliminazione dei Reds dal torneo.

Che Jurgen Klopp, tecnico degli attuali leader in Premier League, non ritenesse la FA Cup una priorità della stagione si è capito quando ha lasciato in panchina fino al 70' le su punte migliori, Salah e Firmino. Wolverhampton in vantaggio con Jimenez al 38'. Il Liverpool è riuscito comunque a pareggiare in avvio di ripresa, con un tiro di Origi dal limite dell'area (6'). Ma quattro minuti dopo Neves ha riportato avanti i padroni di casa. Klopp ha schierato inizialmente i centrocampisti Rafael Camacho e Curtis Jones - rispettivamente 18 e 17 anni - e buttato in campo un altro debuttante, il 16enne olandese Ki-Jana Hoever, al sesto minuto, dopo un infortunio muscolare del difensore centrale Lovren.