Calcio, Salvini: 'Chiudere gli stadi è la risposta sbagliata'

"Chiudere gli stadi e vietare le trasferte condanna i tifosi veri, che vanno distinti dai delinquenti, ed è la risposta sbagliata". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini parlando della decisione del giudice sportivo di far giocare le prossime due partite dei nerazzurri a porte chiuse dopo gli scontri e le violenze del pre-partita di Inter-Napoli nei quali ha perso la vita un ultrà.

"Certe partite di calcio - ha fatto sapere il ministro dell'Interno - non si giocheranno più in notturna, quelle più a rischio si devono giocare alla luce del sole e con elicotteri che possano controllare i delinquenti". Salvini ha sottolineato che al tavolo sull'argomento, in programma ad inizio anno, "proporrò che certe partite non si giochino più in notturna".

"I primi giorni dell'anno, con il sottosegretario Giorgetti, convocheremo al ministero dell'Interno le società sportive, le tifoserie - quelle organizzate, riconosciute, pulite e tranquille - e gli arbitri per ragionare tutti insieme su come portare pulizia, tranquillità e sorriso nei campi di calcio"."I primi giorni dell'anno, con il sottosegretario Giorgetti, convocheremo al ministero dell'Interno le società sportive, le tifoserie - quelle organizzate, riconosciute, pulite e tranquille - e gli arbitri per ragionare tutti insieme su come portare pulizia, tranquillità e sorriso nei campi di calcio". "Invito tutti - ha aggiunto Salvini - a non confondere quei pochi delinquenti con il coltello con i milioni di tifosi perbene. Vedremo di essere presenti e prevenire gli episodi di violenza con la collaborazione di società e tifosi, anche se mancasse qualcuno a un tavolo sarebbe un tavolo inutile".

"Ora tutti a condannare le bande di #ultras. I loro cori razzisti, le aggressioni, la violenza contro le forze dell'ordine. Bene. Peccato che il ministro dell'Interno era andato a omaggiarli, questi #ultras, appena dieci giorni fa" scrive, in un tweet, l'ex premier Paolo Gentiloni.

Intanto saranno interrogati domani i tre tifosi interisti, tutti sotto i trent'anni, arrestati in relazione agli scontri pre-partita Inter-Napoli, in cui è morto travolto da un suv Daniele Belardinelli.

E sul fatto che il campionato comunque non avrà una pausa è intervenuto anche il premier Conte interpellato durante la conferenza stampa di fine anno. "Darei un segnale - ha detto - di cesura forte anche ricorrendo a una pausa nelle manifestazioni sportive, per una proficua riflessione di chi vi prende parte, ma lascio alle autorità competenti la valutazione". "Sono molto costernato - ha aggiunto -, scoprire e non è la prima volta che una manifestazione sportiva é occasione di scontri violenti, aggressioni civili e ci è scappato anche il morto".