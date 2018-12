Marotta, Spalletti? Dialettica positiva

"Spalletti? La sua dialettica l'ho interpretata in modo positivo. L'orgoglio da parte di un allenatore ci deve essere. Bisogna farlo lavorare con tranquillità". Il neo ad dell'Inter Beppe Marotta commenta così le parole di Luciano Spalletti che aveva dichiarato di non gradire troppo i messaggi di sostegno. "La società deve mettere allenatore e giocatori nelle condizioni di rendere al meglio, poi il tecnico deve valorizzare ciò che gli viene messo a disposizione: dopodiché non rimane che la risposta del campo", ha proseguito a Sky. "Spalletti - ha concluso Marotta - è un ottimo allenatore, ha tutte le qualità per poter recitare un ruolo da protagonista''.