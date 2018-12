L'ex Serena, Juventus-Inter è un rebus

"La Juve quest'anno non ha antagoniste, ma in una partita singola può succedere di tutto".

Aldo Serena gioca d'anticipo Juventus-Inter, derby d'Italia che ha visto protagonista l'ex bomber con entrambe le maglie.

Attaccante dal grande senso del gol, Serena non ha dubbi su chi sia il migliore: "Ronaldo è il non plus ultra, ha qualità enormi, è un bomber implacabile e distribuisce anche assist. Non è paragonabile con nessuno - dice - Icardi è implacabile in area di rigore, è bravo di testa e di piede, calcia con potenza e non è mai banale. Sarà una splendida sfida".