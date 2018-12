Cagliari: Pavoletti ok per Frosinone

Pavoletti recupera. E Maran ha un'arma in più per la trasferta di domani a Frosinone. Il bomber, uscito a inizio ripresa nella sfida di lunedì col Torino, era regolarmente in campo per rifinitura e partitella.

Ed è tra i convocati: tutto lascia pensare che possa essere schierato nell'undici iniziale. Ci sono anche Padoin e Faragò, assenti coi granata. Mentre mancano gli infortunati Castro e Lykogiannis. "Per la partita di domani non dobbiamo avere timori se non quello di non portare sul campo il nostro calcio - ha spiegato il tecnico nella conferenza stampa della vigilia - Lunedì per vari motivi in alcuni frangenti non ci siamo riusciti. Vogliamo metterci nelle condizioni di sviluppare il nostro gioco, fatto di coraggio, esuberanza e sana sfacciataggine".