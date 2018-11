Il Palmeiras è campione del Brasile

Il Palmeiras è campione nazionale del Brasile per la decima volta nella sua storia. La certezza del titolo per la squadra di 'Felipao' Scolari e Felipe Melo, leader del 'Brasilerao' a partire dalla 27/a giornata, è arrivata grazie al successo di oggi per 1-0 a Rio sul Vasco da Gama con rete di Deyverson.

Con questo successo esterno è rimasto alterato il vantaggio di 5 punti sul Flamengo e con una sola giornata alla fine del campionato c'è stata la certezza matematica dello scudetto, il secondo negli ultimi tre anni per la squadra fondata dagli italiani di San Paolo, e che prima del fascismo si chiamava Palestra Italia.

Capocannoniere del campionato è invece l'ex interista Gabigol (Santos), con 18 reti e cinque lunghezze di vantaggio sull'ex oggetto misterioso del Milan Ricardo Oliveira (Atletico Mineiro).