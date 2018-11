Lione gela la Juve, 70 mln per Ndombelé

Per la Juve si complica la pista che porta a Tanguy Ndombelé. Secondo quanto riporta L'Equipe, il Lione, società proprietaria del cartellino del centrocampista centrale classe 1996, ha fissato la cifra per la sua cessione: 70 milioni tondi, tondi. Il club francese aveva rifiutato, durante il mercato estivo, 50 milioni da club come il PSG, il Manchester City e il Tottenham, come la Juve interessati a Ndombelé.