Juve: Ronaldo in palestra, tutto ok

Tutto ok, tutto bene. Attraverso i due emoji sotto la foto che lo ritrae su un tappetino nella palestra di casa tra gli attrezzi Cristiano Ronaldo fa sapere che tutto procede per il meglio e lui, anche nella breve vacanza concessa da Allegri, continua a lavorare. Il campione portoghese ha postato due emoji, il classico ok con le dita e il pollice alto. CR7 periodo è giunto a 7 gol in campionato con la doppietta rifilata all'Empoli sabato pomeriggio.