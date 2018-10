Agnelli, Ronaldo molto sereno ma pronti ad aiutarlo

"Ho guardato Ronaldo dritto negli occhi, fuori dal campo di calcio, e avendogli parlato direttamente sono molto sereno sulla sua posizione". Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli. "Il suo atteggiamento nelle settimane successive non ha fatto che confermare questa sensazione iniziale. Ma per qualsiasi cosa di cui avesse bisogno, la porta mia e quella della Juve sono sempre aperte per aiutarlo in ogni modo, come facciamo con tutti quando c'è la necessità e abbiamo la convinzione che si siano comportate in maniera corretta.