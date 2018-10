Serie A: due fermati per un turno

Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea ha fermato per una una giornata Federico Barba del Chievo e Vanja Milinkovic Savic della Spal. Barba era stato espulso, per doppia ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", mentre Milinkovic Savic aveva rimediato la doppia ammonizione "per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara".

Il giudice ha poi comminato una ammenda di 2000 euro alla Lazio per il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco.

Tra i dirigenti, è stato squalificato per una giornata il milanista Andrea Romeo, "per avere, al 29' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, proferito espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".