Real, Modric convocato per Supercoppa

C'è anche Luka Modric tra i 29 convocati dal tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, in vista della Supercoppa Uefa contro l'Atletico Madrid, in programma mercoledì sera a Tallinn, in Estonia. Il nome del n.10 croato nell'elenco azzera o quasi le probabilità di vederlo cambiare maglia nella stagione entrante, con l'Inter diretta interessata.