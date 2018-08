Ghoulam torna in gruppo tra 6 settimane

"Ghoulam sta molto bene, ora deve recuperare la condizione atletica, credo che tra sei settimane potrà tornare ad allenarsi con i compagni". Lo ha detto a Rsdio Kiss Kiss Napoli Alfonso De Nicola, medico del Napoli, commentando i testi clinici a cui si è sottoposto oggi Faouzi Ghoulam a Roma. "Ho sentito il dottor Mariani che l'ha visitato - ha detto De Nicola - l'ha trovato molto bene, tutto procede benissimo e può intensificare il suo programma di recupero. Quando sarà convocabile? Almeno sei settimane per tornare a lavorare col gruppo. Se ci sarà un gran lavoro di preparazione atletica, sarà anche convocabile". De Nicola ha anche commentato il recupero di Meret dalla frattura alla mano: "Ha fatto una seduta di controllo qualche settimana fa - ha detto - ed è stato trovato in buone condizioni generali. Non c'è stata nessuna complicazione. Appena il chirurgo ci darà l'ok lo metteremo a disposizione per gli allenamenti".