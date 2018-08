United offre 60 mln al Real per Kovacic

Il Manchester United ha bussato alla porta del Real Madrid per Mateo Kovacic: lo scrive oggi lo spagnolo 'Marca' che parla di un'offerta di circa 60 milioni di euro. Sapendo che il calciatore croato vuole lasciare il club bianco perché poco utilizzato, Mourinho si è fatto sotto con un'offerta congrua per il club ma per il momento, riferisce il quotidiano sportivo iberico, non molto interessante per il giocatore secondo cui il Manchester United non si adatterebbe a quelle che sono le sue caratteristiche. Kovacic si unirà comunque ai blancos nei prossimi giorni, una volta ultimate le vacanze post-Mondiale e sarà da valutare anche il pensiero del neo tecnico del Real Lopetegui che cercare magari di convincerlo a restare, ritenendolo una pedina importante per la squadra.