Ecco Serie A in tv, esordio Cr7 su Sky

Chievo-Juventus, il debutto in Serie A di Cristiano Ronaldo andrà in onda su Sky, sabato 18 agosto alle 18, mentre sarà Lazio-Napoli (sabato alle 20.30) la prima partita in streaming su Dazn, che trasmetterà anche l'esordio dell'Inter in casa del Sassuolo, domenica alle 20.30. Prende forma il palinsesto delle prime tre giornate di campionato. Come previsto per i turni con meno di 8 finestre, la Lega Serie A ha deciso date e orari dei match, poi Sky e Dazn (che hanno i diritti rispettivamente per 7 e 3 partite ogni giornata) hanno esercitato le proprie scelte. Ad esempio, nel secondo turno andranno su Sky Juventus-Lazio (sabato 25 agosto alle 18), Inter Torino (domenica alle 20.30) e Roma-Atalanta (lunedì alle 20.30), mentre su Dazn si potrà vedere Napoli-Milan (sabato alle 20.30). Nella terza giornata Sky ha scelto Milan-Roma (venerdì 31 agosto alle 20.30), mentre Dazn trasmetterà Parma-Juventus (sabato alle 20.30).