1-1 con l'Avellino chiude ritiro Roma

Col gol dell'1-1 subito allo scadere dall'Avellino allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone si chiude il ritiro della Roma, attesa adesso dal tour estivo negli Stati Uniti dove ritroverà il presidente Pallotta, sospeso per tre mesi in Europa (ma la società farà ricorso) dopo l'alterco con un delegato Uefa al termine della semifinale di Champions League persa col Liverpool. La squadra di Di Francesco, passata in vantaggio ad inizio ripresa con Schick - colpo di testa su assist di Perotti - si è fatta raggiungere nei minuti di recupero dalla formazione irpina (in rete con Paghera) che proprio mentre era in campo ha saputo dell'esclusione dalla Serie B decisa dalla Covisoc per inadempienze amministrative.

Di Francesco ha criticato il terreno di gioco: "L'importante è che non si sia infortunato nessuno. Cosa ho valutato della partita? Niente. Obiettivamente i miei giocatori hanno pensato più a non farsi male, e li capisco".