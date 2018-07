Ronaldo sui social, 'Italia come stai?'

Poche e banali parole in un italiano stentato possono rendere felici, se a pronunciarle è un certo Cristiano Ronaldo e se a riceverle è un tifoso juventino.

Così lo scambio di messaggi e saluti su Snapchat con CR7 diventa subito virale. "Italia, come stai, tutto bene"?, la breve frase del fuoriclasse portoghese in una chat registrata al resort in Grecia appena lasciato da Ronaldo basta a creare orgoglio. E sui social dove CR7 ha complessivamente 315 milioni di followers, è un fiume ininterrotto di messaggi, con tanta curiosità per sapere l'ora esatta dell'arrivo di CR7 a Torino che resterà un mistero fino all'ultimo. Per il momento, l'unico dettaglio ufficiale è il momento della conferenza stampa all'Allianz Stadium, lunedì alle 18.30. A quel punto Ronaldo avrà ultimato le visite mediche al J Medical e avrà visitato la sede bianconera e il training center dove la prima squadra bianconera si allena dopo i tanti anni passati a Vinovo.