Psg, Buffon: a 40 anni saprò essere ancora grande

"Sono sbarcato a Parigi con l'entusiamo di un ragazzo": lo ha detto Gianluigi Buffon in conferenza stampa al Parco dei Principi di Parigi. Il portiere ha firmato un contratto di un anno col Psg con opzione

sul secondo. "E' vero che la carta d'indentità non tradisce", ma "l'energia" c'è", ha aggiunto il nuovo portiere del Psg. "A 40 anni, posso dimostrare di essere ancora grande: e lo dimostrerò".



"Sono estremamente eccitato di questa nuova avventura. C'è un'energia particolare, che ho avvertito sin da subito, non so se per l'atmosfera, per la magia di Parigi. Grazie di tutto questo", ha detto Buffon.



Ronaldo alla Juve? Mi farebbe felice - "Se mi da fastidio che Ronaldo possa andare alla Juventus proprio ora che me ne sono andato? No, semmai mi hanno dato fastidio i gol che mi ha segnato lo scorso anno...Ma se questo trasferimento si concretizza, sono felice per la società e per i tifosi". Intervistato da Sky nel giorno della sua presentazione a Parigi, Buffon risponde così alla domanda sul cinque volte Pallone d'oro che sembra in procinto di vestire il bianconero. "Una finale Champions Psg-Juve? Sarebbe davvero troppo"