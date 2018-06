Dall'Inghilterra: lo United su Bonucci

Ancora voci su Leonardo Bonucci: arrivano come sempre dall'Inghilterra, dove il giocatore in passato è stato a lungo inseguito dal Chelsea. Il verdetto dell'Uefa, che ha escluso il Milan dalle coppe europee per un anno, ha messo in allarme tutti i club più gettonati, che adesso si sentono autorizzati ad andare a caccia di qualche big rossonero. Secondo il Sunday Times, nel futuro del centrale difensivo del Milan e della Nazionale azzurra c'è il Manchester United, che sta cercando di allestire una squadra oltremodo competitiva per José Mourinho. Il Sun parla di un interessamento dello 'Special one' anche per Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco e della Polonia, già eliminata dai Mondiali di Russia.