Svalutazione Costa, Chelsea contro Conte

Il Chelsea non ha ancora esonerato Antonio Conte solo perché confida in un cavillo legale per risparmiare sull'ultimo anno di contratto che ancora spetta al tecnico italiano. Secondo il Daily Star i legali di Roman Abramovich sono al lavoro per avvalersi su Conte, "reo" di aver deprezzato il cartellino di Diego Costa. La vicenda si riferisce alla scorsa estate. Il mercato langue, così Conte - forse anche per sbloccare le acque - invia un sms al centravanti spagnolo, già a segno tre volte in questo mondiale - informandolo di non rientrare più nei piani tecnici del Chelsea. Un'iniziativa personale di Conte, subito resa pubblica da Costa, che in seguito si è accasato - a prezzi di saldo - all'Atletico Madrid. Ora i dirigenti del Blues vogliono capire se sia possibile ottenere un parziale risarcimento per la mancata plus-valenza. Entro la prossima settimana il Chelsea è atteso l'annuncio del nuovo tecnico, che con ogni probabilità sarà Maurizio Sarri, con Gianfranco Zola vice.