Lenglet al Barcellona per 35 milioni

Clement Lenglet sarà dal primo luglio un nuovo giocatore del Barcellona che per il 23enne difensore francese del Siviglia pagherà 35 milioni di euro, più della clausola inserita nel contratto (30 milioni) per rendere l'operazione 'non-aggressiva'. Secondo quanto riferito dal catalano 'Sport', l'accordo tra Barça e Lenglet è totale e il giocatore ha già comunicato al Siviglia la volontà di cambiare squadra. Lenglet si legherà al club blaugrana per i prossimi cinque anni e nelle intenzioni della dirigenza blaugrana andrà a rafforzare uno dei settori che si sono rivelati più critici la scorsa stagione, vuoi per i dubbi generati dalle prestazioni di Yerri Mina, vuoi per le precarie condizioni fisiche di Vermaelen. Lenlget sarà il primo rinforzo del Barcellona per la prossima stagione dopo il no di Griezmann.