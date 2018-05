Fiorentina vince la Coppa Italia donne

Troppa Fiorentina Women's per un Brescia arrivato stanco, dopo lo spareggio scudetto perso con la Juventus, a questa finale di Coppa Italia donne giocata allo stadio "Il Noce" di Noceto (Parma) davanti a mille spettatori.

Le viola hanno battuto le Leonesse per 3-1 giocando una gara praticamente perfetta. Queste le marcatrici: Reti: nel pt 11' Mauro (F), 26' Bonetti (F), 43' Caccamo (F); nel st 26' Girelli.

Per la Fiorentina è la seconda Coppa Italia donne consecutiva dopo quella della scorsa stagione conquistata sempre sul Brescia. Così la squadra toscana ha sportivamente vendicato il ko nella Supercoppa d'inizio stagione, trofeo alzato dal Brescia.