Pellegrini nuovo allenatore del West Ham

Manuel Pellegrini il nuovo allenatore del West Ham. Lo ha annunciato oggi il club londinese. Il cileno ha firmato un contratto triennale e succede a David Moyes.

Pellegrini - che si è dimesso da tecnico dell'Hebei China Fortune rinunciando a un contratto milionario per allenare gli Hammers - in passato è stato allenatore di Villarreal, Real Madrid, Malaga e Manchester City.

"Sono lieto di dare il benvenuto a Manuel Pellegrini nel West Ham United - le parole i David Sullivan, presidente del club londinese sul sito del club - E' uno degli allenatori di calcio più rispettati al mondo e non vediamo l'ora di lavorare con lui.

Era importante ingaggiare qualcuno con conoscenza ed esperienza della Premier League, che ha già un'idea del West Ham United e delle nostre ambizioni. Crediamo che migliorerà l'attuale squadra. Soprattutto, è un vincente, che sa cosa ci vuole per avere successo ai livelli più alti".