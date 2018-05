Giappone: tornano Honda e Kagawa

L'ex milanista Keisuke Honda e l'ala del Dortmund Shinji Kagawa sono stati convocati per l'amichevole che il Giappone sosterrà contro il Ghana a Yokohama il 30 maggio prossimo, un giorno prima dell'annuncio della lista definitiva dei 23 giocatori per il Mondiale. Entrambi finiti in ombra durante la gestione del ct bosniaco Vahid Halilhodzic, esonerato poi lo scorso marzo, i due torneranno ad essere tra i punti fermi della nazionale guidata dal nuovo tecnico Akira Nishino.

Il Giappone è inserito nel Gruppo H del Mondiale insieme a Colombia, Polonia e Senegal.