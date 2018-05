Nantes annuncia separazione da Ranieri

(ANSA) - PARIGI, 17 MAG - Il Nantes ha annunciato - con un tweet della società questa mattina - che Claudio Ranieri "non sarà più l'allenatore per la prossima stagione". La società francese precisa che "le due parti hanno deciso di comune accordo di separarsi". Il tweet della società è stato successivamente confermato da Ranieri, dopo che la notizia della fine del rapporto era stata anticipata ieri dal presidente Waldemar Kita, che aveva ringraziato il tecnico romano "per tutto il lavoro fatto quest'anno". Ranieri, 66 anni, era sulla panchina del Nantes dallo scorso giugno, quando aveva sostituito Sergio Conceicao. Dopo aver cominciato bene la stagione ed aver lottato a lungo per un posto in Europa League, il Nantes ha finito male la stagione che si conclude il prossimo fine settimana. Nelle ultime 8 partite, soltanto una volta la squadra di Ranieri, scivolata al 10/o posto, è riuscita a vincere.