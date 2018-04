Niente Russia per Ibrahimovic: la Svezia non lo convoca per i Mondiali

Zlatan Ibahimovic non andrà in Russia con la nazionale svedese. Lo ha ufficializzato la Federcalcio scandinava, con poche righe sul proprio profilo Facebook: "Il più grande giocatore svedese di tutti i tempi NON giocherà la Coppa del mondo". Era stato lo stesso attaccante a dire addio ai colori gialloblù dopo l'Europeo del 2016, salvo cambiare idea negli ultimi mesi, caldeggiando il proprio ritorno. Un'ipotesi bocciata sia da alcuni giocatori, come il portiere Karl-Johan Johansson, sia dal Ct Janne Andersson.