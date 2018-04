Gattuso, pochi gol ma giochiamo meglio

"Facciamo pochi gol, ma non sono preoccupato perché costruiamo tanto. Poi si può sempre migliorare negli ultimi 20 metri. Per diventare squadra dobbiamo finalizzare meglio. Ma è molto più bello il Milan di oggi rispetto a quello di Roma: eravamo più brillanti ma giocavamo di rimessa. Oggi c'è grande rotazione e tutti si mettono a disposizione per giocare palla con grande personalità e sappiamo soffrire tutti insieme". Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino, difende il proprio attacco, autore con Kalinic, Silva e Cutrone in campionato di appena 14 reti. "Chiedo molto sacrificio ai miei attaccanti - aggiunge il tecnico rossonero- per bilanciare la squadra, e questa può essere una causa della poca brillantezza in attacco. Kalinic? Ha fatto 5-6 movimenti da giocatore vero, non siamo stati bravi ad aiutarlo. Si muove benissimo, ma il gol è fondamentale. È da un po' di tempo che viene massacrato e mi sono arrabbiato per i fischi che San Siro gli ha rivolto".