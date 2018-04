Serie B: Empoli saldo al comando

L'Empoli batte il Pro Vercelli e alllunga ancora in testa grazie ai pareggi delle inseguitrici

Risultati delle partite della 35/a giornata (VAI)

Brescia-Carpi 1-1

Empoli-Pro Vercelli 3-2

Entella-Avellino 1-1

Foggia-Ascoli 3-0 (ieri)

Frosinone-Spezia 1-1

Novara-Ternana 0-3

Palermo-Cremonese 1-1

Parma-Cittadella 0-0 (ieri)

Perugia-Venezia 1-1

Pescara-Bari 2-2

Salernitana-Cesena 1-1

Empoli-Pro Vercelli 3-2 - Qualche brivido di troppo per la capolista contro la Pro Vercelli, ultima in classifica, ma l'Empoli vince e allunga ancora su Palermo e Frosinone. Ora sono 11 i punti di vantaggio per i toscani sulle seconde, la squadra di Andreazzoli ha un piede e mezzo in serie A. Finisce 3-2 per i padroni di casa con i piemontesi che colpiscono un palo all'ultimo minuto con una splendida rovesciata di Altobelli. Ma anche quello è stato un segnale forte per le sorti di questo campionato. Gli azzurri, in ogni caso, hanno dominato col 62% di possesso palla e con 13 occasione da gol nitide, da cui sono arrivate tre reti. In vantaggio, però, c'è andata la Pro Vercelli, alla prima occasione: al 9' Bifulco ruba palla a centrocampo a Bennacer, al limite dell'area scambia con Castiglia, e il triangolo si chiude con un tiro che non da scampo a Gabriel. 0-1 a inizio gara, ma l'Empoli non si agita, anzi. Di Lorenzo e Pasqual fanno davvero male sulle fasce e proprio dalla destra, la corsia di Di Lorenzo, arriva il pareggio: cross all'11' per Caputo e gol, il 23/mo per il capocannoniere. Tante le occasioni per l'Empoli nel primo tempo, ma solo un'altra va a segno: Krunic fa l'assist perfetto per Zajc e il trequartista segna il 2-1 battendo Pigliacelli sul primo palo. Subito dopo l'intervallo arriva anche il 3-1: al 3' Luperto viene lasciato solo in area sugli sviluppi di un corner e il difensore al volo batte il portiere della Pro Vercelli. La gara sembra chiusa, ma i piemontesi hanno un gran cuore: al 12' Ghiglione se ne beve due sulla destra e serve Castiglia che non si fa pregare e infila Gabriel. Siamo sul 3-2 e sarà questo il risultato finale, ma prima della fine c'è il tempo per vedere Traore mangiarsi un'occasione colossale e per assistere al palo di Altobelli che fa tremare il Castellani. Alla fine è vittoria per l'Empoli, ventunesimo risultato utile consecutivo, gli azzurri non perdono proprio dalla gara di andata contro i piemontesi. E l'obiettivo serie A è sempre più vicino anche grazie ai pareggi di Palermo e Frosinone.

Palermo-Cremonese 1-1 - Il Palermo non riesce a vincere nemmeno contro la Cremonese e pareggia 1-1 al Barbera. Partita equilibrata all'inizio. I rosanero non riescono a incidere e allora ci prova la Cremonese. Al 22' gol annullato a Garcia Tena per posizione di fuorigioco, il calciatore ospite aveva superato Pomini con un colpo di testa. Al 27' aumenta la pressione dei rosanero che dopo un duetto Coronado-Aleesami vedono lo stesso norvegese portarsi alla conclusione con un rasoterra velenoso che sfiora il palo alla sinistra di Ujkani. A inizio ripresa il Palermo parte forte ma incredibilmente ancora con Gnahorè, servito da Nestorovski in area, non trova lo specchio della porta. Al 16' rosanero in vantaggio con Coronado che spinge la palla da in porta dopo una violenta conclusione di Rispoli che Ujkani non trattiene. Ma al 38' Scamacca batte il portiere rosanero in spaccata e gela un 'Barbera' che già pregustava un successo.

Frosinone-Spezia 1-1 - Frosinone e Spezia pareggiano 1-1 (0-0) andando a segno, entrambe, su calcio di rigore nella ripresa. Il Frosinone è passato in vantaggio con Dionisi al 13' dopo tocco di mano di Giani su tiro di Kone. Il pareggio di Pessina al 48' a seguito di trattenuta di Maiello sullo stesso Pessina. Sempre nel secondo tempo Ammari, già ammonito, è intervenuto fallosamente su Crivello lanciato in contropiede, l'arbitro Minelli ha chiaramente portato la mano sul taschino per ammonirlo di nuovo ma ha lasciato proseguire il gioco per il vantaggio. Successivamente non ha più sventolato il cartellino giallo e poi ovviamente il rosso allo spezzino con Longo che, di questo, si è lamentato con il quarto uomo. Nel primo tempo meglio lo Spezia - traversa di Pessina, sempre lui - con il Frosinone in campo con l'inedito 4-3-1-2 in difficoltà a far scorrere la palla. Nella seconda parte giallazzurri padroni del campo e chiare occasioni da rete non concretizzate.

Perugia-Venezia 1-1 - Pareggio con una rete per parte fra Perugia e Venezia allo stadio Curi nel 35/o turno di B. Una partita giocata a ritmi alti, iniziata con i padroni di casa in avanti. A chiamare in causa Audero sono Germoni (2') e Diamanti (5'). Pronta la risposta della squadra di Inzaghi, che sblocca all'8 con Domizzi, ma l'arbitro Martinelli annulla per fuorigioco. In questa fase cresce il Venezia, pericoloso in area con Stulac e Litteri. Poi gioco più equilibrato, con il Perugia che gestisce e la squadra venata che tenta l'assalto finale, ma al 44' Marsura spreca l'assist di Frey. Nella ripresa Perugia ancora avanti e Venezia in rete: al 13' sblocca Modolo sugli sviluppi di un angolo. Il Perugia dopo due cambi (dentro Mustacchio per Zanon e Terrani per Germoni) prova a ricucire lo strappo con Cerri (21') e Di Carmine (30'). La firma dell'1-1 è però del neoentrato Buonaiuto (38').

Novara-Ternana 0-3 - Il Novara perde in casa 3-0 contro la Ternana ultima in classifica e finisce a un passo dalla zona play-out. Il vantaggio per gli umbri, otto gol nelle ultime due partite, lo segna di testa nel primo tempo Carretta. Nella ripresa chiudono la gara Favilli dalla distanza e ancora Carretta, che sfrutta un errore di Montipò. La sconfitta accende la contestazione dei tifosi del Novara. La Ternana, invece, torna a sperare di recuperare qualche posizione.

Entella - Avellino 1-1 - Finisce 1-1 al Comunale di Chiavari tra Entella e Avelllino, un punto che permette agli irpini di restare poco sopra dalla zona play out dove restano invece i liguri che sprecano un'occasione importante per agganciare proprio l'Avellino. Dopo tre minuti colpo di testa da parte dell'attaccante chiavarese La Mantia ma il portiere avversario neutralizza. La replica degli ospiti al 17' con Asencio ma Iacobucci para. Partita con poche emozioni giocata prevalentemente a centrocampo, a parte l'occasione fallita al 43' da Belli che calcia sul portiere rivale Lezzerini. Nella ripresa doccia gelata per i chiavaresi: al 7' Avellino in vantaggio con un colpo di testa di Asencio su cross di Laverone. L'Entella ci prova con l'inserimento di De Luca che al 32' spizza di testa sugli sviluppi di un corner per l'inserimento di Ceccarelli che realizza in scivolata. Nel finale Entella vicina al vantaggio con Crimi.

Brescia-Carpi 1-1 - Pareggio tra Brescia e Carpi con gli ospiti che trovano l'1-1 all'ultimo secondo, al 94', con Melchiorri dopo che le rondinelle si erano portate in vantaggio al 36' con Caracciolo (mezza rovesciata nell'angolino). Al 14' però' lo stesso attaccante aveva fallito un rigore scivolando incredibilmente al momento del tiro con pallone terminato debolmente sul fondo.

Pescara-Bari 2-2 - Rocambolesco pareggio per 2-2 allo stadio Adriatico nell'attesa e nervosa gara fra Pescara e Bari al termine di un match che ha regalato emozioni in serie ai novemila presenti. Il Pescara sotto per 2-0 dopo le reti ospiti al 23' del primo tempo di Nenè e al 31' con Anderson, è riuscito prima a dimezzare lo svantaggio con Mancuso al 2' della ripresa e a pareggiare al 93' con Pettinari, con gli abruzzesi ridotti in dieci per l'espulsione di Campagnaro al 44' della ripresa per doppio giallo. Maxi rissa al 91' sul terreno di gioco fra giocatori e staff delle due squadre con l'intervento delle forze dell'ordine.

Foggia-Ascoli 3-0 - Nel primo anticipo della 35ma giornata di Serie B, il Foggia ha battuto 3-0 l'Ascoli, guadagnando tre punti importanti in chiave playoff che vede ora i pugliesi in nona posizione. la partita si decide nel primo tempo con le reti di Deli al 24' e Mazzeo al 44'. Nella ripresa chiude i giochi Loiacono al 12' dopo che gli ospiti erano rimasti in 10 per fallo da ultimo uomo e conseguente rigore. Al posto dell'espulso Agazzi entra Lanni che para il penalty di Mazzeo ma subito dopo, sugli sviluppi di un angolo, Loiacono tutto solo deposita in rete da pochi passi chiudendo di fatto il match.

Parma-Cittadella 0-0 - Rallenta la corsa del Parma verso il secondo posto del torneo di serie B. Dopo avere battuto Palermo e Frosinone, gli emiliani non riescono a superare al Tardini il Cittadella. Solo uno 0-0, tutto sommato giusto, con i veneti che si confermano squadra difficilissima da affrontare quando giocano lontano dalle mura amiche. Gli ospiti sono infatti bravi ad arginare l'iniziativa offensiva crociata, in particolare di Emanuele Calaiò e spesso portano il gioco sullo scontro fisico con il risultato di togliere vivacità agli avversari concedendo alla fine poche azioni pericolose. I primi a farsi vivi in area avversaria sono i padroni di casa al 7' con Munari, la replica veneta al 12' con Schenetti. Nel finale di tempo doppia occasione crociata con Calaiò che prima manca d'un soffio il tocco in rete su cross di Di Gaudio e poi trova Paleari sulla sua conclusione. Nella ripresa il Parma parte con l'acceleratore. Al 5' l'azione più bella del match con Munari che serve Insigne in area ma il portiere avversario anche questa volta è pronto. Difesa del Cittadella impenetrabile anche nel tentativo, pochi secondi più tardi, di Calaiò. La partita così scivola sino al 34' quando un colpo di testa di Barillà viene deviato in angolo. Al 6' minuto di recupero l'ultimo tentativo su punizione di Calaiò, anche questa volta Paleari c'è. Parma in classifica a quota 57, Cittadella a 51. Entrambi in zona play off. Gli emiliani alla fine si devono accontentare.