Napoli: De Laurentiis, Serie A torni a 16 squadre

"Io sono sempre per i grandi cambiamenti, e penso che la Serie A dovrebbe tornare ad avere 16 squadre come nel 1986". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all'uscita dall'assemblea dei club europei (Eca) che si è svolta a Roma. "Io ridurrei in tutto il calcio europeo il numero delle squadre" ha spiegato il n.1 partenopeo, rivelando che nel corso dei lavori dell'Eca il presidente della Fifa, Infantino, "voleva proporre un'ulteriore competizione per i top club, e noi abbiamo detto di no perché non si può sempre aggiungere senza mai sottrarre".