Cristiano Ronaldo, doppietta con il Real Madrid e infortunio allo specchio

Un gol in tuffo di testa, spettacolare quanto doloroso per Cristiano Ronaldo. La doppietta rifilata al Deportivo La Coruna (la partita delle merengues è finita con una schiacciante vittoria per 7-1) è costata al fuoriclasse del Real Madrid un taglio sulla fronte.

All'84' CR7 si è ferito dopo aver preso il pallone di testa, ma contemporaenamente anche lo scarpino di Schar. L'attaccante si è rialzato con il viso insaguinato, tamponandosi il volto, e dopo l'arrivo dello staff medico ha chiesto il suo cellulare, specchiandosi nella modalità fotocamera per verificare i danni.

Non è mancata l'ironia sui social per il gesto del telefonino, da parte del Pallone d'Oro.